11500 فنان وكاتب قلقون من «منافسة الذكاء الاصطناعي»

وقّع أكثر من 11 ألفاً و500 فنان وكاتب عريضة نشرت، أمس، تحذّر من استخدام أعمالهم لتغذية خوارزميات الذكاء الاصطناعي، من أبرزهم توم يورك من فرقة «راديوهيد» الإنجليزية، وبيورن أولفايوس من «آبا» السويدية، والممثلة الأميركية جوليان مور، ومواطنها الكاتب هارلان كوبن، والمؤلف البريطاني من أصل ياباني الفائز بجائزة نوبل للآداب كازوو إيشيغورو.

ونبّهت العريضة - التي لاتزال مفتوحة للتواقيع من قبل المبدعين - إلى أن «استخدام الأعمال الفنية من دون إذن لتدريب الذكاء الاصطناعي، يشكل تهديداً كبيراً وظالماً لمورد رزق أصحاب هذه الأعمال، وينبغي ألّا يكون ذلك مسموحاً به».

واستخدمت استوديوهات هوليوودية كبرى الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، لإحياء نجوم راحلين، أو توليد صور لممثلي خلفية صامتين (كومبارس) في مشاهد المعارك، أو حتى للمساعدة في كتابة السيناريوهات.