نيودلهي تواجه تلوث الهواء بـ «حظر كامل للألعاب النارية»  

أمرت العاصمة الهندية نيودلهي، أمس، بفرض «حظر كامل» على الألعاب النارية في محاولة للحد من تلوث الهواء في مدينة تُصنف بانتظام بين الأسوأ في العالم على هذا الصعيد.

هذا الحظر هو الأشد في سلسلة قيود على الألعاب النارية التي تحظى بشعبية كبيرة، وهي قواعد يجري انتهاكها على نطاق واسع.

وقالت لجنة مكافحة التلوث في نيودلهي في بيان «سيكون هناك حظر كامل على تصنيع وتخزين وبيع وتفجير جميع أنواع الألعاب النارية».

وأضافت أن الأمر صدر في ضوء «المصلحة العامة للحد من المستويات المرتفعة لتلوث الهواء».

ويأتي هذا قبل أسبوعين من «ديوالي»، مهرجان الأضواء الهندوسي في الأول من نوفمبر، والتي تشكل الألعاب النارية جزءاً لا يتجزأ من الاحتفالات فيه لدى كثيرين.

وتغرق نيودلهي تحت سحب من الضباب الدخاني كل خريف، في وضع يُعزى بشكل رئيس إلى حرق القش من جانب المزارعين في المناطق المجاورة، غير أن اللجوء المتزايد إلى الألعاب النارية خلال احتفالات «ديوالي» يفاقم المشكلة.