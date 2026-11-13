دبي تتيح للجمهور اختبار 10 ألعاب إلكترونية قبل إطلاقها

سيحظى محبو الألعاب الإلكترونية في دبي بفرصة اختبار مجموعة من الألعاب، التي يجري تطويرها محلياً قبل طرحها تجارياً، والمساهمة بآرائهم في تكوين صورتها النهائية، وذلك من خلال مبادرة «ليلة تجربة الألعاب الإلكترونية في دبي - Dubai Playtest Night» التي ينظّمها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، غداً، بمشاركة عدد من مطوري الألعاب الإلكترونية المحليين والاستوديوهات واللاعبين والذين سيجمعهم الحدث، ضمن منصة تفاعلية تسلّط الضوء على المواهب الإبداعية والابتكارات التي تشكّل ملامح قطاع الألعاب الإلكترونية المتنامي في الإمارة.

تأتي الفعالية، التي ستمتد من الثانية ظهراً حتى الساسة مساءً، بمقر مجلس دبي للإعلام، في سياق جهود المجلس الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً محورياً رائداً لصناعة الألعاب الإلكترونية في المنطقة، بينما تقدم المبادرة فرصة نموذجية للمطورين المحليين لعرض ألعابهم التي لاتزال قيد التطوير، والحصول على آراء اللاعبين بصورة مباشرة.

وتمثل المبادرة ميزة غير مسبوقة للاعبين لاختبار 10 ألعاب جديدة ثنائية وثلاثية الأبعاد لم يتم طرحها بعد تجارياً، ليكونوا بذلك أول من اطلع على تلك الألعاب، بل أول من شارك في اختبارها بصورة عملية، من خلال دعوة مفتوحة للمشاركة بالمجان في الحدث، سواء للمطورين أو اللاعبين، بشرط التسجيل أولاً، وتتضمن هذه الألعاب -التي ابتكرها مطورون محليون واستوديوهات مستقلة - أفكاراً أصلية مستوحاة من الثقافة والتراث الشعبي العربي، فيما تدور أحداث بعضها في دولة الإمارات.

وقال مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيصل كاظم: «تتيح الفعالية للمطورين المحليين فرصة عرض ألعابهم والحصول على آراء قيّمة من اللاعبين، ما يساعدهم على الارتقاء بأعمالهم وتحسينها، ومن خلال الاستفادة من بيئة دبي المتميزة التي تعزز التواصل المهني في هذا القطاع، تهدف المبادرة إلى توطيد التعاون بين المطورين واللاعبين، ودعم ابتكار ألعاب أصلية عالية الجودة».

تدعم هذه الخطوة جهود الهيئة في تعزيز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في قطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك تماشياً مع رؤية مجلس دبي للإعلام الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال.