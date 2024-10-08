المسبار «هيرا» ينطلق لدراسة كويكب «ديمورفوس»

انطلق المسبار «هيرا» الذي سيدرس الكويكب «ديمورفوس»، أمس، من قاعدة «كاب كانافيرال» بولاية فلوريدا الأميركية، على متن الصاروخ «فالكون 9» المصنع من شركة «سبايس إكس»، بحسب ما أظهر بث مباشر لوكالة الفضاء الأوروبية.

ومن المتوقع أن تصل المهمة نهاية عام 2026 إلى نقطة قريبة من هذا الكويكب الذي صدمته مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) قبل عامين لحرفه عن مساره خلال اختبار «دفاع كوكبي» غير مسبوق.

وكانت مركبة قد اصطدمت عمداً بـ«ديمورفوس» وهو بحجم هرم ويبعد نحو 11 مليون كيلومتر عن الأرض. ونجحت المركبة في إخراجه عن مساره، لتثبت أن البشرية ربما لم تعد عاجزة عن مواجهة الكويكبات التي قد تتجه نحونا في المستقبل، لكن معلومات كثيرة عن الاصطدام لاتزال غير معروفة، بما في ذلك مقدار الضرر الذي حدث وكيف كان الكويكب بالضبط قبل الاصطدام.