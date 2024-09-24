4 تماثيل بلمسات كورية تزين واجهة «المتروبوليتان» الخارجية

يحتوي متحف المتروبوليتان في نيويورك على عدد لا يحصى من الأشياء المفضلة لمحبي الفنون. ويعتبر البعض واجهة المبنى المصممة على طراز «الفن الجميل» على القدر نفسه من الفخامة. وفي السنوات الأخيرة بدأ المنظمون استخدام أربع فجوات شاغرة في واجهة المبنى لعرض مزيد من الأعمال الفنية.

وخلال الأشهر المقبلة ستزيّن أربعة تماثيل جديدة للفنانة الكورية الجنوبية، لي بول، واجهة المتحف.

وقال المتحف: «بمسيرة ممتدة على مدار أربعة عقود، تعد لي بول على نطاق واسع أبرز فنانة من كوريا الجنوبية». وأضاف: «تُعرف الفنانة باستخدامها الراقي للمواد الصناعية للغاية وتلك التي تحتاج إلى عمالة كثيفة، إذ تدمج الممارسات الحرفية وكذلك التطورات التكنولوجية في عملها». وتعد لي بول، خامس فنانة تشغل أعمالها الفجوات الأربع على الواجهة الخارجية للمتحف الشهير في «سنترال بارك».