إلى مادونا.. تحية من «دولتشه آند غابانا»

حفل اختتام أسبوع الموضة في ميلانو، أول من أمس، بالمفاجآت، ومنها دعوة الضيوف في عرض «بوتيغا فينيتا» إلى الاستلقاء على وسائد جلدية ضخمة بأشكال حيوانات، فيما كان عرض «دولتشه آند غابانا» تحية للنجمة مادونا.

وتقدّمت مادونا الحضور خلال عرض «دولتشه آند غابانا» حيث غطّى حجاب ملامح وجهها، فيما كانت إطلالات العارضات على المنصة بمثابة تحية للنجمة الشهيرة، إذ وضعن شعراً مستعاراً أشقر يذكّر بالفنانة.

أما عرض تشكيلة «بوتيغا فينيتا» فاحتفى بالطفولة. وقال المدير الفني للدار ماتيو بلازي: «بالنسبة لهذا العرض، انطلقت من مشهد في فيلم (إي تي) لستيفن سبيلبرغ تفتح فيه الأم الخزانة ونكتشف عالماً من دمى الحيوانات المحشوة» كان الكائن الفضائي يتظاهر بأنه إحداها.

وأضاف بلازي في كواليس العرض أنها «مفاجأة عالم خيالي، عالم الطفولة حيث كل شيء ممكن، حيث كل شيء عبارة عن لعبة وبهجة ومغامرة».

أمّا التصاميم فبينها فساتين واسعة جداً، وسروال تنورة بساق واحدة فقط، وملابس مجعّدة ومن طبقات عدة.

وأفاد بلازي بأنه استوحى في تصاميمه «تصرفات بسيطة جداً من الحياة اليومية لا ينتبه لها أحد، كرجل يرتدي بدلة أنيقة يصطحب ابنته إلى المدرسة ويحمل على كتفه حقيبة ظهرها الوردية»، ألهمت أحد تصاميمه، وهو عبارة عن حقيبة وردية مع أرنب كبير.

وانضمت الدار التي تأسست عام 1966 في فيتشنزا والمشهورة بمصنوعاتها الجلدية إلى مجموعة «كيرينغ» عام 2001، وتعوّل المجموعة عليها لتعويض التراجع العائد إلى انخفاض مبيعات دار «غوتشي» التابعة لها بنسبة 20%.

لكنّ مبيعات «بوتيغا فينيتا» لا تشكّل سوى قطرة في محيط «كيرينغ» إذ إنها، رغم نموّها بنسبة 3%، لم تتعدّ 836 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين أن مبيعات «غوتشي»، رغم انخفاضها، بلغت 4.1 مليارات يورو خلال الفترة نفسها.