عرض ابنه للبيع على فيسبوك.. محكمة مصرية تعاقب المتهم بالسجن المشدد والغرامة

عاقبت محكمة مصرية اليوم (الأحد) بالسجن المشدد خمس سنوات على شخص بتهمة عرض ابنه للبيع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم فرض غرامة مالية على المتهم بقيمة 100 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المقيدة في عام 2024 عن أن المتهم قام بالاتجار في البشر عن طريق عرض طفل للبيع عبر «فيسبوك»، بسبب تعرضه لأزمة مالية فاتجه لبيع نجله. وعقب تقنين الإجراءات قبض على المتهم من خلال مباحث الانترنت، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.