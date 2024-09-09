معظم المصطافين الألمان يعودون من العطلة في تعافٍ جيد

كشف استطلاع للرأي أن الغالبية العظمى من المصطافين في ألمانيا عادوا من عطلاتهم هذا الصيف، وهم يشعرون بأنهم متعافون بشكل جيد.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني «دي إيه كيه»، أن 85% من المصطافين قالوا إنهم تعافوا بشكل جيد أو جيد للغاية خلال العطلات هذا الصيف. وفي العام الماضي كانت نسبة هؤلاء 82%.

وأشار الاستطلاع إلى تباين بين الجنسين، إذ قال 45% من الرجال و37% من النساء إنهم حصلوا على قسط جيد من الراحة خلال العطلة.

وكان التعرض للشمس والطبيعة وكذلك قضاء وقت مع العائلة من عوامل التعافي الحاسمة بالنسبة لمعظم الذين شملهم الاستطلاع. وبالنسبة لواحد من بين كل ثلاثة أشخاص تقريباً كان العامل الحاسم هو عدم استخدام الهاتف الذكي أو الإنترنت.