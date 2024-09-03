مصنعو الأحذية الألمان يعانون.. بسبب «شي إن» و«تيمو»

ذكر اتحاد تجاري ألماني أمس، أن باعة تجزئة الأحذية ومصنعيها في ألمانيا يعانون زيادة المنافسة من جراء بوابات تسوّق آسيوية.

وقال المدير العام لاتحاد تجارة التجزئة في المنسوجات والأحذية والسلع الجلدية الألماني، رولف بانغلز، في معرض الأحذية في دوسلدورف: «تغمر شركتا (تيمو) و(شي إن) ألمانيا بالأحذية الرخيصة، ومعظمها رديئة الجودة، وبعض السلع حتى ضارة بالصحة».

يُشار إلى أن الموقعين الإلكترونيين «شي إن» ومقره سنغافورة، و«تيمو» ومقره الصين، يحظيان بشعبية كبيرة في ألمانيا. ووفقاً للاتحاد، اشترى المستهلكون نحو مليار قطعة أزياء وحذاء من باعة التجزئة الإلكترونيين في 2023. وترفض الشركتان انتقاد منتجاتهما وتصرّان على أنهما تطالبان بضوابط صارمة ومعايير سلامة من مورديهما.

ويدعو الاتحاد إلى فرض ضوابط فعالة ومنافسة عادلة.