1000 عازف «بوق» يحققون رقماً عالمياً في سويسرا

حقق أكثر من 1000 عازف لآلة «البوق الألبي» رقماً قياسياً عالمياً لأكبر تجمع لآلات «البوق الألبي» على مرج في سويسرا، وفقاً لما أعلنته «نقابة موسيقى اليودل» السويسرية أمس.

وسعت النقابة التي تمثّل أيضاً عازفي البوق الألبي، إلى تحطيم الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في عام 2013، عندما عزف 508 عازفين معاً على قمة روهربيرغ قرب زيرمات.

وكان المنظمون يخططون لحضور 550 موسيقياً، فيما تم تسجيل عدد يقارب ضعف هذا العدد من داخل البلاد وخارجها، تحت سماء مشمسة وفي أجواء احتفالية، عزفوا مقطوعات موسيقية على مرج «كلوينالب» في منطقة «نيدفالدن» لمدة خمس دقائق.

وتعد الآلة الخشبية البالغ طولها أكثر من ثلاثة أمتار جزءاً من الثقافة السويسرية تماماً مثل الجبن والساعات والشوكولاتة.