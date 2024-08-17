«مفاجآت صيف دبي».. متعة وترفيه وتسوق في عطلة نهاية الأسبوع

تقدم «مفاجآت صيف دبي 2024» عطلة نهاية أسبوع أخرى مليئة بالمتعة مع آلاف التجارب الجديدة التي تتوافر حصرياً في دبي بأفضل الأسعار، بدءاً من العروض الكوميدية وليالي الأفلام إلى الفعاليات الترفيهية في مراكز التسوق، وعروض تناول الطعام التي لا تقاوم، والجوائز الكبرى التي لا ينبغي تفويتها، وغيرها الكثير. ويمكن لسكان دبي وزوارها من العائلات والأصدقاء والباحثين عن التجارب، تحقيق أقصى استفادة من موسم الصيف في المدينة نهاية هذا الأسبوع، مع مفاجآت لا تنتهي ولحظات لا تُنسى.

وتتيح «مفاجآت صيف دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نهاية هذا الأسبوع مجموعة استثنائية من الأنشطة والفعاليات في جميع أنحاء المدينة، إلى جانب التخفيضات المذهلة للجميع. وتشمل أبرز التجارب والأنشطة والفعاليات التي تستضيفها دبي نهاية هذا الأسبوع، في إطار الدورة الأكبر والأكثر تشويقاً من «مفاجآت صيف دبي».

لافتر فاكتوري

وتعلن لافتر فاكتوري عن سلسلة جديدة من العروض الكوميدية التي تُقام من 16 إلى 24 أغسطس، ويقدمها أفضل فناني الكوميديا. ويتعاون النجم الأسطوري جون فوثرجيل، الذي يقدّم عروضه في أشهر وجهات الكوميديا على مستوى العالم، مع الفنان الحائز جوائز عدة، نيكو ييروود، والنجم الكوميدي الرائد في دولة الإمارات، مقداد دوهادوالا، للقيام بجولة عروض كوميدية لا مثيل لها.

ويمكن لعشاق الطعام حجز طاولاتهم للاستمتاع بتجارب لا تُنسى، مع عودة أسبوع الصيف للمطاعم من 23 أغسطس إلى الأول من سبتمبر. وتتوافر العروض حصرياً على منصة OpenTable، وسيكشف خبراء الطهي في ما يزيد على 60 وجهة لتناول الطعام في دبي، عن قوائم طعام حصرية تضم أشهر أطباقهم بأفضل الأسعار، ويمكن لعشاق الطعام الانطلاق في تجربة استثنائية عبر مجموعة من المطاعم المحلية، ووجهات الطعام المعروفة عالمياً.

عالم الخيال

وسيكون عشاق السينما على موعد مع فعالية عالم الخيال من «مفاجآت صيف دبي» في جميع دور عرض روكسي سينما هذا الأسبوع، حيث يمكن للجميع مشاهدة عرض فيلم «فلاي مي تو ذا مون»، بالشراكة مع مجموعة دبي للفلك في 19 أغسطس. وتقدم ليلة السيدات في روكسي سينما في 20 أغسطس، ويمكن للأمهات والأطفال الصغار الانضمام إلى نادي ماماز للأفلام في روكسي سينما في 21 أغسطس، والاستمتاع بأجواء صباحية مليئة بالمرح في بيئة مريحة وصديقة للأطفال، مع دخول مجاني للأطفال مع كل تذكرة للبالغين. وتستمر حملة مقعد الحظ في تقديم فرصة رائعة للفوز بجوائز كبرى، مع مفاجآت خاصة مخبأة تحت مقاعد الزوار المحظوظين في جميع دور عرض روكسي سينما حتى الأول من سبتمبر. وإضافة إلى ذلك، توجد 25 طريقة للفوز بـ25 جائزة يومياً حتى الأول من سبتمبر، احتفالاً بمرور 25 عاماً على ظهور شخصية مدهش. ويمكن للأطفال الصغار أيضاً ترقب الظهور الخاص لشخصيتي مدهش ودانة في دور عرض روكسي سينما طوال الصيف.

ولا يقتصر الأمر على مشاهدة الأفلام فقط، بل ستوفر فعالية ليغولاند دبي المؤقتة ساعات من المتعة والترفيه للزوار الصغار حتى الأول من سبتمبر.

الفرصة الأخيرة مع مدهش

ويسدل عالم مدهش - إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف - غداً الستار على دورته الأكبر والأكثر تشويقاً، حيث يحظى الآباء والأمهات والأطفال نهاية هذا الأسبوع بفرصة أخيرة لصنع أجمل الذكريات خلال الدورة الـ25 من عالم مدهش الذي يختتم فعالياته، مع سحب جديد، وأكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب، وما يزيد على 20 وجهة لتناول المأكولات والمشروبات، إلى جانب جدول فعاليات مزدحم بالعروض الترفيهية. وسيحظى الزوار اليوم بفرصة لقاء شخصيتي مدهش ودانة، حيث يفتح عالم مدهش أبوابه في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي، من 10 صباحاً إلى 12 بعد منتصف الليل.

جوائز كبرى

وتطلق «مفاجآت صيف دبي» سحوبات وعروضاً ترويجية جديدة وحصرية نهاية هذا الأسبوع. ويقدم عرض «سكاي واردز» كل يوم من «طيران الإمارات» للمتسوقين مليون ميل «سكاي واردز» عند إنفاق 50 درهماً في المنافذ المشاركة، إضافة إلى أميال «سكاي واردز» إضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان الشريكة، وثلاثة أضعاف الأميال للعملاء الجدد. ويمكن للمتسوقين ربح سيارة «جاكوار إف بيس» ومليون نقطة شير مع سحوبات مليونير شير من «مفاجآت صيف دبي» في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات. وإضافة إلى ذلك، يمكن لمن يسجلون على موقع «مفاجآت صيف دبي» الإلكتروني هذا الأسبوع، الفوز بجائزة ضخمة تصل قيمتها إلى 20000 درهم.

فعاليات ترفيهية

وكشفت مراكز التسوق في جميع أنحاء دبي عن تقويم حافل بالأنشطة الترفيهية الجديدة والممتعة لجميع أفراد العائلة، حيث يقدّم نخيل مول مجموعة من الأنشطة والتجارب المتعلقة بفيلم «المتحولون» من 16 أغسطس إلى الأول من سبتمبر، وذلك قبل العرض الأول للفيلم في وقت لاحق من العام الجاري، كما يستضيف مركز التسوق الشهير عروض آيس كريم جيسترز التي تسعد المتسوقين اليوم وغداً. ويستضيف ابن بطوطة مول جلسات أسترولاب المبتكرة من 16 أغسطس إلى الأول من سبتمبر. كما ينتظر الزوار الكثير من المتعة في الوجهات الخارجية في دبي حتى 31 أغسطس، بما في ذلك ممشى الخوانيج، ولاست إكزت الخوانيج، ولاست إكزت أبوظبي ودبي، ولاست إكزت القدرة، والسيف، وبوكس بارك.

ويمكن للعائلات والأطفال ترقب ظهور مدهش أثناء تنقله عبر المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يحظى الجميع اليوم بفرصة مشاهدة مدهش في سيتي سنتر مردف، ودبي فستيفال سيتي مول، وغداً في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر الشندغة.

عروض التسوق

وتقدم تنزيلات موسم الصيف تخفيضات تصل إلى 75% على أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر في مختلف أنحاء دبي، ما يتيح للجميع الحصول على المنتجات الرائدة بأفضل الأسعار. ويمكن للمتسوقين شراء المستلزمات الدراسية، من خلال عروض العودة إلى المدارس التي تقدمها المتاجر الرائدة في مختلف أنحاء المدينة.

• تخفيضات تصل إلى 75% على أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر بمختلف أنحاء دبي.