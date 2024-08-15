سجن «يوتيوبر» طها طاووساً محمياً لزيادة المتابعين

أوقفت السلطات الهندية نجماً صاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي ووضعته قيد الاحتجاز، بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو يطهو طاووساً ويأكل من هذا الطائر الوطني المحمي، وفق ما أفادت به الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن كودام براناي كومار أوقِف وأودِع السجن، بعدما «أكدت مقاطع فيديو أخرى على هاتفه المحمول» أن الطائر الذي كان يطهوه في مقطع الفيديو على «يوتيوب» عن إعداد الكاري كان بالفعل طاووساً. وتوفّر قوانين الحياة البرية الصارمة حماية للطيور الملونة في الهند. ويسعى المحققون لأن يحددوا كيف وأين تمكّن كومار من الحصول على طاووس، لاستخدامه في الفيديو الذي حُذف منذ ذلك الحين من قناته. وأظهره مقطع الفيديو وهو يطبخ الطاووس بالكاري، في محاولة منه لتحقيق «قدر أكبر من المشاهدات». وللطاووس الهندي الذي يتميز بلونه الأزرق، أهمية رمزية كبيرة في الهند. وكانت تُطلق على عرش سلالة المغول الحاكمة في الهند تسمية «عرش الطاووس».