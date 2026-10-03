الكابتن ماتشهار: قاتلت للحفاظ على سلامة ركاب الطائرة

قال الطيار الهندي، سميت ماتشهار، قائد رحلة «فلاي دبي FZ 1073» المتجهة من دبي إلى تل أبيب، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع رئيس وزراء بلاده، ناريندرا مودي: «قاتلت لحماية ركاب الطائرة»، معرباً عن شعوره بالفخر الشديد، لوصولهم سالمين.

وأكد أن مكالمة رئيس الوزراء الهندي رفعت معنوياته.

وروى ماتشهار، خلال الاتصال، تفاصيل الحادث الذي تعرض له أخيراً في الجو، مؤكداً أنه قاتل من أجل حياته، وأن هناك لحظة أدرك فيها أنه يجب أن يفعل شيئاً وألا يترك الركاب ليموتوا على الرغم من إصابته بجروح كثيرة.

وتابع أنه تمكن من فتح قمرة القيادة، وبمساعدة الركاب تمت السيطرة على الموقف.

وأشار ماتشهار إلى أنه يطير منذ أكثر من 17 عاماً، وأنه تولى منصب كابتن طيار منذ 11 عاماً.

وقال إنه تلقى الرعاية الطبية اللازمة والعناية الكاملة في الإمارات والسعودية، وإن أوضاعه الصحية تتحسن.

بدورها، أشادت الهيئة العامة للطيران المدني بالشجاعة اللافتة وسرعة استجابة الطيار الهندي الكابتن سميت ماتشهار وطاقم رحلة فلاي دبي «FZ1073»، والمسافرين الذين أسهموا في السيطرة على الموقف.

وأكدت في بيان لها أن «سرعة تدخلهم الحاسمة وتحملهم المسؤولية أسهما في احتواء الموقف ومنع تداعيات أكثر خطورة، مما يعكس مستوى الجاهزية والتعاون والمسؤولية المشتركة في مواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية». وأوضحت الهيئة أن «الكابتن سميت ماتشهار عاد بسلام إلى دولة الإمارات، وهو في حالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم».

وأضافت أن التحقيقات، التي تُنفذ من قبل فريق التحقيق المشكل من أعضاء النيابة العامة المختصين، بأمر النائب العام للاتحاد، لاتزال جارية، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة تتم وفق الأطر المعتمدة، بما يحافظ على سرية التحقيق وسلامة مساره، وبالتنسيق مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

وشددت الهيئة على أنها لن تعلق في هذه المرحلة على أي تفاصيل أو معلومات متداولة من شأنها استباق النتائج أو التأثير في مجريات التحقيق، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تداول التكهنات والمعلومات غير الموثوقة.

وأوضحت أن نتائج التحقيق وأي مستجدات ذات صلة ستُعلن عبر القنوات الرسمية فور استكمال الإجراءات اللازمة، داعية الجمهور الكريم لتقصي المعلومات من مصادرها الرسمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن هناك تحقيقاً رسمياً كاملاً من السلطات المختصة، وبدعم كامل من «فلاي دبي»، ومن المهم أن نترك لهذه العملية اكتشاف الحقائق، مؤكداً أن السلامة ستظل دائماً وأبداً أعلى أولوياتنا.

وأكد أنه «في 30 سبتمبر، تم تحويل مسار رحلة (فلاي دبي FZ 1073) من دبي إلى تل أبيب للهبوط في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، إثر واقعة أمنية حدثت في قمرة القيادة». وأضاف: «نحن سعداء بسلامة جميع مسافري الرحلة، وكان عددهم 172 راكباً إضافة إلى أفراد طاقمنا، بمن في ذلك كابتن الطائرة الذي عاد إلى دولة الإمارات بعد الحصول على التقييم الطبي اللازم. ونحن مستمرون في توفير كل الدعم للمتأثرين».

وتابع الغيث: «أود أن أتقدم بجزيل الشكر للكابتن الشجاع الذي تولى قيادتها، وطيارينا المناوبين الذين أّمّنوا الطائرة وهبطوا بها بسلام، وإضافة إلى طاقم الرحلة، أود أن أعبر عن امتناني لجميع المسافرين على متن الطائرة الذين ساعدوا طاقمنا خلال هذا الموقف الصعب».

وقال: «بالنيابة عن (فلاي دبي)، أتوجّه بجزيل الشكر للسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على استجابتهم السريعة والمهنية في هذه الظروف الاستثنائية. والشكر موصول للسلطات وجميع الجهات المختصة في دولة الإمارات على دعمهم لمسافرينا وطواقمنا خلال عودتهم للدولة بأمان».

وأضاف الغيث: «بناءً على طلب السلطات المختصة، قمنا بتعليق عملياتنا مؤقتاً إلى تل أبيب حتى إشعار آخر. فرقنا تعمل على مدار الساعة لدعم الركاب المتأثرين ومساعدتهم على الوصول إلى وجهاتهم النهائية».

وتابع: «أعلم أن هناك العديد من الأسئلة حول ما حدث على متن الرحلة FZ 1073. هناك تحقيق رسمي كامل من السلطات المختصة، وبدعم كامل من (فلاي دبي). من المهم أن نترك لهذه العملية اكتشاف الحقائق. ونحن ممتنون للغاية للدعم المستمر من عملائنا وموظفينا وشركائنا في القطاع. ستظل السلامة دائماً وأبداً أعلى أولوياتنا».

الطيار سميت ماتشهار في سطور

★ ينحدر الكابتن سميت ماتشهار من مدينة مومباي الهندية، ويملك مسيرة طويلة في الطيران التجاري تمتد لنحو 17 عاماً.

★ لم يكن الطيران في الأصل حلم طفولته، لكن قادته مشاركته في ندوة متخصصة إلى الاهتمام بعالم الطيران وتغيير مساره المهني.

★ في عام 2008 انتقل إلى نيوزيلندا لدراسة الطيران في كلية «مينلاند إير» لعلوم الطيران، قبل أن يبدأ مسيرته في الطيران التجاري مع شركة «سبايس جيت» الهندية عام 2011.

★ خلال أكثر من 11 عاماً في الشركة تدرج ماتشهار في المناصب حتى أصبح قائداً أول، ثم مدرباً للطيارين، وهي مهمة تشمل تدريب الطيارين وتقييم أدائهم خلال العمليات الجوية.

★ في يونيو 2022 انتقل إلى دبي وانضم إلى «فلاي دبي» قائداً للطائرة بخبرة سابقة واسعة.

★ ماتشهار يملك نحو 9750 ساعة طيران على طائرات «بوينغ 737-800» و«بوينغ 737 ماكس 8 و9»، فيما تجاوزت خبرته السابقة بصفته قائداً للطائرة 6400 ساعة.

★ عُرف ماتشهار بالهدوء والانضباط المهني، وهي صفات يوليها قطاع الطيران أهمية كبيرة في التعامل مع المواقف غير الاعتيادية.

غيث الغيث:

• بناءً على طلب السلطات المختصة، قمنا بتعليق عملياتنا مؤقتاً إلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

• أتوجّه بجزيل الشكر للسلطات المختصة في السعودية على استجابتهم السريعة والمهنية في هذه الظروف الاستثنائية.