ضابط شرطة هندي يلاحق مهربين ويتشبث بسقف سيارتهم المسرعة لمسافة 40 كلم (فيديو)

شهدت الهند حادثة مطاردة غير مسبوقة، حيث تشبث ضابط شرطة بسقف سيارة أثناء فرار 3 مهربين حاولوا الهروب بسيارتهم.

وكان الشرطي يطارد المشتبه بهم الذين كانوا ينقلون كميات من منتجات التبغ المحظورة، قبل أن يعتلي سقف سيارتهم المسرعة ويظل متشبثا به لمسافة تقارب 40 كيلومترًا بسرعة تتجاوز 100 كم/ساعة، بينما كان المجرمون يقومون بمناورات خطيرة وسط حركة المرور لمحاولة إسقاطه.

وبعد مطاردة محمومة، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المهربين الثلاثة وعُثر في حقيبة السيارة على كمية تتراوح بين 170 إلى 300 كغم من تبغ المضغ المحظور (غوتكا)، والذي تم تهريبه من ولاية كارناتاكا..

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بشجاعة الضابط ورباطة جأشه رغم الخطر الكبير الذي تعرض له.