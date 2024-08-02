وفاة الممثل روبرتو هيرليتسكا عن 86 عاماً

توفي الممثل الإيطالي روبرتو هيرليتسكا، أحد الممثلين المفضلين في أفلام ماركو بيلوكيو والمشارك أيضاً في أعمال باولو سورينتينو، ولويجي كومينشيني ونيكول غارسيا، عن 86 عاماً. وكتب «بينالي البندقية» للسينما عبر منصة «إكس»: «نحيي روبرتو هيرليتسكا بعاطفة كبيرة. في الموسترا (مهرجان البندقية السينمائي)، سنتذكره كأحد أبطال أعمال مهمة لفنانين مثل ماركو بيلوكيو وتشيتو ماسيلي». ومن الأدوار الأكثر إسهاماً في شهرته، دور رئيس الحكومة الإيطالية السابق ألدو مورو في فيلم «Buongiorno, notte» («بونجورنو، نوته») للمخرج ماركو بيلوكيو الذي ظهر هيرليتسكا في خمسة من أفلامه. وفي فرنسا شارك الممثل في أعمال حملت توقيع نيكول غارسيا، وفاليريا بروني تيديشي.