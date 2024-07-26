لطيفة بنت محمد: أعماله شاهدة على رحلة إخلاص وإنجاز عزّزت المشهد الثقافي

نعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الفنان الإماراتي ضاعن جمعة التميمي، مشيدة بما قدمه من إسهامات بارزة في المشهد الفني الإماراتي والخليجي. وقالت سموها في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «رحم الله الفنان الإماراتي ضاعن جمعة التميمي، وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان. الفنان الراحل أحد روّاد الفن الإماراتي، ساهم في التأسيس لنهضة الدراما الإماراتية والخليجية.. ستفتقده الشاشات والمسارح، وستبقى أعماله الفنية شاهدة على رحلة إخلاص وإنجاز عزّزت المشهد الثقافي وأغنته في الإمارات والمنطقة».