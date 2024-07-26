«ليوا للرطب» يتوج الفائزين في «مزارع العين» و«مزاينة الفرض»

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب، مساء أمس، الفائزين في مزاينة رطب الفرض، (الشوط المفتوح وشوط مزارع منطقة العين)، بحضور مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، عبدالله مبارك المهيري، ومدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في الهيئة، عبيد خلفان المزروعي، وذلك ضمن منافسات الدورة الـ20 للمهرجان، التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأسفرت النتائج في مزاينة الفرض (الشوط المفتوح) عن فوز صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي بالمركز الأول، فيما حصل على المركز الثاني ورثة علي مصبح الكندي، وجاءت في المركز الثالث قماشة سيف بطي المزروعي، وفي المركز الرابع حمد سيف حمد المزروعي، وحل في المركز الخامس بخيت مبارك سوقان المنصوري.

وفي مزاينة الفرض (شوط مزارع منطقة العين)، حصد المركز الأول علي سعيد حمودة خميس العرياني، وحل ثانياً خلفان مطر محمد الشامسي، وفي المركز الثالث حمد سالم حميد الشامسي، وجاء في المركز الرابع سعيد حمودة خميس العرياني، وفي المركز الخامس مطر علي مفتاح محمد الشامسي.

وبدأت لجنة تحكيم مزاينة الرطب، صباح أمس، بتسلم مشاركات «مسابقة الظفرة لنخبة الرطب»، وسيتم إعلان نتائجها مساء اليوم الجمعة، وخصصت اللجنة المنظمة لهذه المسابقة 15 جائزة بقيمة تبلغ 725 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 200 ألف درهم، والمركز الثاني 150 ألف درهم، والمركز الثالث 100 ألف درهم.

ويشترط للمشاركة في هذا الشوط ألا يقل عدد الأصناف عن 20 صنفاً، وألا تقل الكمية المشاركة عن 3 كيلوغرامات لكل صنف.