بعد أن بقي في مكانه 1300 عام .. سيف أسطوري يتعرض للسرقة

اختفى سيف أسطوري يسمى "دوراندال" من مكانه الذي كان مثبتا فيه، منذ ما يقارب 1300 عام وفقا لتقديرات المؤرخين، حيث استيقظ سكان قرية روكامادور الفرنسية ليجدوا أن السيف اختفى من مكان وجوده في الجدار الصخري منذ مئات الأعوام.

وغالبًا ما يوصف دوراندال بأنه المعادل الفرنسي لسيف إكسكاليبور الأكثر شهرة، وهو سيف الملك آرثر الأسطوري. وتقول الأسطورة أن "ملاكًا" أعطى السيف دوراندال إلى الإمبراطور الروماني شارلمان، الذي عهد به بدوره إلى فارسه المخلص، رولاند. وهو ما تذكره قصيدة من القرن الحادي عشر تسمى "أغنية رولاند"، تتحدث عن قوة السيف السحرية.

ويقال إن الفارس رولاند حاول كسر سيفه الموثوق به بعد إصابته في معركة ممر رونسيفو، لمنعه من الوقوع في أيدي الخصوم، وقذفه نحو السماء فاخترق السيف صخرة عملاقة، حيث يُزعم أنه ظل هناك منذ ذلك الحين.

ولكن السيف الآن اختفى، على الرغم من تقييده بالسلاسل إلى صخرة على ارتفاع عشرة أمتار تقريبا فوق سطح الأرض، حيث من المرجح أنه سُرق.

وقال عمدة المدينة دومينيك لينفانت لصحيفة لا ديبيش الفرنسية: "تشعر روكامادور بأنها سُلبت جزءًا من نفسها، فحتى لو كانت القصة أسطورة، فإن مصير قريتنا وهذا السيف متشابكان" وأضاف "سوف نفتقد دوراندال. لقد كان جزءًا من (قرية) روكامادور لعدة قرون، ولا يوجد مرشد (سياحي) إلا ويشير إليه عندما يزورها."

ويأمل السكان المحليون الآن أن تتم إعادة سيفهم الثمين إلى مكانه الصحيح، في الجدار الصخري الذي تقول الأسطورة أن الفارس رولاند ألقاه عليه، ولكن حتى الآن لا خبر عن عودته.