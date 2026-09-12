نظرية مثيرة عن الأهرام المصرية .. السر ليس في الغرف والممرات

كشفت نظرية جديدة أن أشكال الاهرام المصرية وقاعدتها وميل جوانبها ونسبها الهندسية قد تشكل معا ما يشبه "شيفرة رقمية"، صُممت لحفظ معرفة المصريين القدماء بالرياضيات والفلك والزمن داخل البناء نفسه.

وبحسب موقع "ديلي ميل" يلخص الباحث المستقل سيفي ليفي صاحب النظرية فكرته بعبارة لافتة: الهرم ليس وعاء يحتوي المعرفة.. الهرم نفسه هو المعرفة.

وانطلق ليفي من قياسات الهرم الأكبر، وأخضعها لعمليات حسابية باستخدام كسور يقول إنها كانت معروفة لدى الكتبة المصريين القدماء.

ووفق ورقته، ظهرت أرقام قريبة من دورات فلكية، بينها دورة مرتبطة باقتراب القمر من الأرض، وأخرى تتصل بحركة الشمس والكواكب المرئية، إلى جانب نسب رياضية مثل "باي" والنسبة الذهبية.

غير أن المشكلة تبدأ عند هذه النقطة أيضا. فالباحث كان يعرف الأرقام الفلكية التي يبحث عنها قبل إجراء المقارنات، ما يفتح احتمال العثور على توافقات عددية بالمصادفة.

ولمحاولة اختبار هذا الاحتمال، أنشأ ليفي 100 ألف هرم افتراضي بأبعاد مختلفة، ثم طبق عليها الحسابات نفسها. ووفق نتائجه، حقق نحو 2.4 بالمئة منها عددا من التطابقات يساوي أو يتجاوز ما ظهر في الهرم الأكبر. واعتبر الباحث ذلك مؤشرا يقلل احتمال المصادفة، لكن التجربة لم تخضع لتحقق مستقل، كما أن الورقة نفسها لم تمر بمراجعة علمية من الأقران.

وتتخذ النظرية بعد ذلك منحى أكثر جرأة، إذ يربط ليفي الهرم بفكرة "التل البدائي" في أسطورة الخلق المصرية.

كما يقترح احتمال وجود صلة بعيدة مع "عين الصحراء" في موريتانيا، مفترضا انتقال جماعات بشرية قديمة شرقا نحو النيل مع جفاف الصحراء.

ولا توجد أدلة أثرية مباشرة تثبت هذه الرحلة أو تربط الموقع الموريتاني بالجيزة. وبالتالي، لا تغير النظرية حتى الآن التفسير الأثري السائد للهرم باعتباره جزءا من المجمع الجنائزي للملك خوفو.