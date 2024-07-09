«كسوف القرن».. حان وقت الحجوزات لـ 2027

بدأت شركات تنظيم العطلات السياحية وخطوط الرحلات البحرية بالفعل، في تلقي الحجوزات استعداداً لمتابعة ظاهرة منتظرة، يطلق عليها اسم «كسوف القرن»، إذ سيحجب القمر الشمس لست دقائق ونصف الدقيقة على شكل قوس يمتد من إسبانيا إلى الصومال.

وفي الثاني من أغسطس من عام 2027، سيجتاح كسوف الشمس الكلي بعرض 260 كيلومتراً، عدداً من المعالم السياحية الشهيرة حول العالم، التي تشمل أهرامات الجيزة وصخرة جبل طارق.

ومن ناحية أخرى، سيشهد الأفراد في أماكن أخرى بأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، ظاهرة الكسوف الجزئي، إذ سيغطي القمر جزءاً أكبر من الشمس، اعتماداً على مدى قرب المرء من «مسار الكسوف الكلي».