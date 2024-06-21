موجة حارة قاسية تقتل العشرات في العاصمة الهندية

ذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أمس، أن موجة حارة لافحة تجتاح شمال الهند أودت بحياة 52 على الأقل في العاصمة نيودلهي، في وقت تجابه فيه البلاد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة هذا الصيف. وأضافت الصحيفة أن 52 جثة وصلت المستشفيات على مدار اليومين الماضيين، أغلبها لمعدمين وفقراء يعيشون ويعملون في العراء.

وسجلت الهند أكثر من 40 ألف حالة إصابة بضربة شمس هذا الصيف، و110 حالات وفاة مؤكدة على الأقل بين الأول من مارس و18 يونيو، عندما شهدت مناطق في شمال غرب وشرق الهند أياماً من الموجات الحارة يفوق عددها المعتاد بمثلين.

وذكرت الصحيفة في افتتاحية أمس، «طول فترة الصيف القاسي يجب أن يصنف ضمن الكوارث الطبيعية»، مشيرة إلى تزامن ذلك مع نقص المياه، وطلب قياسي على الكهرباء.

وأمرت وزارة الصحة مؤسسات اتحادية، داخل الولايات بضمان الرعاية الفورية للمرضى.