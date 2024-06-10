لصة أمريكية عجوز متخصصة بسرقة الورد عن المقابر

أوقفت الشرطة الأمريكية عجوزا تقوم بسرقة باقات الزهور التي يضعها الناس على شواهد القبور، بحيث ملأت غرفة كاملة بها.

وألقى مكتب عمدة مقاطعة ديكالب القبض على مارثا جين باوز البالغة من العمر 69 عامًا من ولاية ألاباما يوم السبت 18 مايو، ووجهت إليها اتهامات بسرقة الممتلكات وتدنيس القبور.

وكانت الشرطة تلقت لأول مرة تقارير عن سرقة المقابر يوم الخميس 16 مايو، وهو تقرير كان سبق وتكرر في أوقات سابقة، فقررت الشرطة تركيب كاميرات للقبض على الشخص المسؤول، وهو أمر لم يتأخر إذ التقطت هذه الكاميرات صباح أحد الأيام باوز وهي تسرق مجموعتين على الأقل من باقات الزهور المصنوعة يدويًا عن شاهد القبر.

وبعد أن قامت الشرطة بالتوجه لمنزلها وتفتيشه عثرت على كميات كبيرة من الورد المنسق الذي كان يأمل أصحابه أن يذبل فوق قبور أحبائهم، وليس في بيت العجوز.

وقالت مجلة (WDEF) أن الشرطة اعتقلت باوز التي تواجه إضافة للسرقة تهمتين إضافيتين بالفشل في المثول أمام مذكرات التوقيف المعلقة، بعدما كذبت على الشرطة بشأن مكان وجودها حين استدعائها. وعلق نيك ويلدن، عمدة مقاطعة ديكالب على الأمر قائلا "من المحزن أن لدينا حتى قوانين مكتوبة تتعلق بهذا النوع من الأفعال المشينة، ولكن الأسوأ من ذلك أن لدينا شخصًا يرتكبها بالفعل." وختم "الآن يمكن إرجاع الأشياء المسروقة في الوقت المناسب لتتمكن العائلات من الحصول على الزينة وتكريم أحبائهم الذين رحلوا عنهم. "