جامعة الإمارات تنظم يوماً طلابياً لـ «مهندسي الكهرباء والإلكترونيات»

نظمت كلية تقنية المعلومات وكلية الهندسة في جامعة الإمارات بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE-فرع الإمارات «اليوم الطلابي الـ18 لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE»، حضر الفعالية القائم بأعمال مدير الجامعة، الدكتور أحمد مراد، ورئيس معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE-فرع الإمارات، الدكتور حسين الأحمد إلى جانب عدد من ممثلي معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE -فرع الإمارات، وأعضاء الهيئة التدريسية، وبمشاركة واسعة من طلاب البكالوريوس في جامعات الدولة.