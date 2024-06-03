قرص ذاكرة يحتوي على لغات الأرض.. إلى القمر قريباً

أعلنت شركة «آيسبيس - Ispace» اليابانية عن عزمها إطلاق قرص ذاكرة يحتوي على 275 لغة على متن مركبة إلى سطح القمر في شتاء هذا العام، كجزء من الجهود للحفاظ على التنوّع اللغوي للأرض في حالة وقوع كارثة عالمية، وتماشياً مع سياسة «اليونسكو» في نقل التراث الثقافي للبشرية.

وطور قرص الذاكرة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» وشركة أميركية، ويحتوي على جزء من دستور اليونسكو الذي يشرح بالتفصيل أهمية الحفاظ على التنوّع اللغوي والثقافي مترجماً إلى 275 لغة.

وتعتزم شركة «آيسبيس» تجهيز مركبة هبوط على سطح القمر ستطلق الشتاء المقبل لتوليد الهيدروجين والأكسجين على سطح القمر، لتكون بمثابة نافذة لمشاريع تنمية الموارد وغيرها من الأعمال التجارية على سطح القمر.