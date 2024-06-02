محرك طائرة «يشفط» رجلاً في مطار أمستردام ..ويتسبب بمقتله

لقي شخص مصرعه بطريقة مأساوية بعد أن علق بمحرك طائرة في مطار سخيبول أمستردام، لتفتح السلطات الهولندية تحقيقاً في الحادث.

وقالت وسائل إعلام إن شخصاً علق في محرك طائرة في أكبر مطارات هولندا، بينما كانت تحضر للإقلاع بعد أن غادرت بوابة الصعود.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قول أحد شهود عيان إن الضحية موظف جديد في المطار، وإن المحرك "شفطه" عندما كان يحاول أن يزيل شيئاً من طريق الطائرة بينما كانت تُدفع إلى الخلف.

ووقع الحادث عندما كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM على وشك الإقلاع إلى مدينة بيلوند الدنماركية، بحسب «USA TODAY».

وقالت شركة الطيران الهولندية، في بيان، إن الضحية لقي حتفه في محرك طائرة ركاب تابعة لها في مطار سخيبول أمستردام. ولم تكشف شركة النقل الجوي عن هوية الضحية حتى الآن.

وأصدر مطار سخيبول بأمستردام بياناً أيضاً حول الحادث المأساوي قال فيه: «وقع اليوم حادث مروع علق فيه شخص في محرك طائرة. قلوبنا مع أقارب المتوفى وسنعتني بالركاب والزملاء الذين شهدوا ذلك».

وأشار أحد العاملين في المطار في تصريحات متداولة إلى أن الحادث وقع في أثناء عملية دفع إلى الوراء Pusback، وهي عملية يتم فيها دفع الطائرة من قبل مركبة إلى الوراء قبل إقلاعها.

ورغم ذلك، لم ترد بعد أي معلومات رسمية عن كيفية وقوع الحادث، كما لم يتضح حتى الآن إذا ما كان الضحية أحد الركاب أو أحد الموظفين. كما لم يعط المطار أو شركة الطيران أي معلومات عن الشخص المتوفى.

وقد شهد بعض الركاب والموظفين العاملين على الأرض هذا الحادث، وحضرت خدمات الطوارئ على الفور بمجرد وقوعه.