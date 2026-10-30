مقتل 3 أشخاص جراء تصادم مروحيتين في أميركا

أعلنت السلطات الأميركية مقتل جميع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن مروحيتين تحطمتا في حقل زراعي جنوب غرب بورتلاند بولاية أوريغون، بعد اصطدامهما يوم الخميس، مما تسبب في إغلاق طريق سريع رئيسي بالقرب من مطار محلي.

وقال مأمور مقاطعة يامهيل، سام إيليوت، خلال مؤتمر صحافي إن الحادث أسفر عن مقتل تايلر ستورديفانت (38 عاما)، وهو طيار من أوريغون، ومادي أسبو (22 عاما)، وهي مدربة طيران من تكساس، وطالب طيران متدرب من بريطانيا لم يكشف عن اسمه بعد.

وأوضح مكتب المأمور أن أسبو والطالب البريطاني كانا على متن إحدى المروحيتين، بينما كان ستورديفانت على متن المروحية الأخرى.

واستجابت أطقم الطوارئ في حدود الساعة 2:15 ظهرا في أعقاب تقارير عن وقوع حادث على بعد بضعة كيلومترات شرقي مطار ماكمينفيل، وفقا لمكتب المأمور. وبحلول مساء الخميس، كان المسؤولون لا يزالون يعملون على جهود الانتشال.

وأظهرت الصور التي نشرها مكتب المأمور مروحية خضراء محطمة ومقلوبة رأسا على عقب في حقل، بينما تحولت مروحية حمراء إلى أجزاء متناثرة.

وتعود إحدى الطائرتين إلى مدرسة الطيران "جيري تريمبل هليكوبترز"، التي تقع في المطار.

وقالت المدرسة في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "قلوبنا ومشاعرنا مع الأفراد المعنيين وعائلاتهم وكل من تضرر من هذا الحادث".

وأضافت المدرسة، التي تقدم خدمات تبدأ من الرحلات الاستعراضية للطيارين المبتدئين وحتى التدريب المتقدم، أنها تتعاون مع السلطات لتأمين الموقع وتحديد سبب الاصطدام.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن الاصطدام وقع بين طائرة من طراز "روبنسون أر 22" ذات المقعدين، وطائرة من طراز "إيرباص إتش 125" التي يمكنها حمل ما يصل إلى 6 ركاب اعتمادا على التهيئة.

وتحقق إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.

وقالت وزارة النقل في أوريغون إن الطريق السريع 233 مغلق على بعد 1.6 كيلومتر غربي دايتون بسبب الحادث. ولم تكن هناك تقديرات لإعادة فتحه.

كما أغلقت الطرق الداخلية. وحث مكتب المأمور المواطنين على الابتعاد عن المنطقة.