«فلاي دبي»: الطاقم البديل للطائرة تولى «الهبوط الآمن» بعد سيطرته على واقعة «قمرة القيادة»   

قال متحدث باسم «فلاي دبي» إن مشادة حدثت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة «FZ 1073»، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، يوم أمس.

وذكر المتحدث أن طاقم «فلاي دبي» الذي كان على متن الرحلة تمكّن من السيطرة على الموقف، حيث غيّر مسار الطائرة، وهبط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، فيما كان جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير. وأوضح المتحدث لـ«الإمارات اليوم» أن طاقم الشركة البديل الذي كان على متن الرحلة هبط بالطائرة بسلام في مطار تبوك. وأضاف: «قمنا بتسيير رحلتين بديلتين إلى مدينة تبوك، وأعطينا الأولوية القصوى لنقل الركاب وإكمال رحلتهم إلى تل أبيب»، مؤكداً أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» تسير وفق جدولها المعتاد.

وتابع المتحدث: «في هذه المرحلة الأولية، لاتزال الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الواقعة غير معروفة، وتخضع لتحقيق رسمي. ونحث الجميع على الامتناع عن إطلاق تكهنات سابقة لأوانها ريثما تقوم السلطات بجمع الحقائق».

وقال: «تتمثّل أولويتنا القصوى في ضمان سلامة وصحة مسافرينا وأفراد الطاقم المعنيين بهذه الواقعة، ودعم التحقيق الرسمي».

وأعلنت الناقلة تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها لحين استكمال التحقيقات.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت أمس، أن رحلة فلاي دبي FZ 1073، شهدت حادثاً أمنياً تمت السيطرة عليه، ما استدعى تحويل مسار الطائرة، والهبوط اضطرارياً في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.

ونتج عن الحادث إصابات في بعض أطقم الطائرة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأكدت الهيئة أن سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم تأتي على رأس أولوياتها. وأشارت إلى أن الفرق المسؤولة عن التحقيق في الهيئة تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها، بما في ذلك مراجعة الجوانب التشغيلية والأمنية.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع عدم تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق، وسيتم تزويد الجمهور بالنتائج لاحقاً عند صدورها.

«فلاي دبي»:



• أولويتنا القصوى تتمثّل في ضمان سلامة وصحة مسافرينا وأفراد الطاقم المعنيين بهذه الحادثة، ودعم التحقيق الرسمي.