جنيفر لوبيز بعد إلغاء جولتها الغنائية: سأعوضكم

ألغت النجمة جنيفر لوبيز مواعيد جولتها الغنائية «زيس از مي..» في الولايات المتحدة.

وأعلنت شركة «لايف ناشن إنترتينمنت»، أول من أمس، إلغاء جولة صيف 2024، قائلة إن «جنيفر ستأخذ بعض الوقت إجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين»، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وخاطبت جنيفر محبيها وكتبت: «أنا أتالم تماماً، وأشعر بحزن عميق لأني أخذلكم». وأضافت «أرجو أن تدركوا أنني لم أكن لأفعل ذلك لو لم أشعر أنه ضروري للغاية».

وتابعت: «أعدكم أنني سأعوضكم، وسنكون معاً مجدداً.. أحبكم كثيراً.. إلى اللقاء في المرة المقبلة».

ويأتي إلغاء الجولة وسط تكهنات بشأن زواجها من الممثل بن أفليك، والشائعات بشأن ضعف مبيعات تذاكر الجولة.

وكان من المقرر أن تكون الجولة دعماً لتاسع ألبوماتها «زيس از مي ناو»، وكان من المقرر أن تبدأ في أورلاندو في 26 من الشهر الجاري.

وأكدت شركة «لايف نيشن» لمحبي جنيفر لوبيز في بيان أنها ستعيد إليهم ثمن التذاكر.