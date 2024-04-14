كبار السن في ألمانيا يعتمدون على التبرعات الغذائية

يعتمد الكثير من كبار السن في ألمانيا على التبرعات الغذائية حالياً، بحسب بيانات بنك الطعام الألماني «تافل دويتشلاند».

وقال رئيس المنظمة، أندرياس شتيبون، في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس السبت، «ربع الأشخاص الذين يأتون إلى (تافل) هم الآن في سن التقاعد. إنهم يحصلون على معاشات تقاعدية منخفضة أو إعانات أساسية». وذكر شتيبون أن زيادات المعاشات التقاعدية لم تغير هذا الوضع، وتوقع استمرار الزيادة في عدد المنتفعين بين كبار السن، نظراً لارتفاع الإيجارات وأسعار الطاقة والمواد الغذائية.