وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي عن 83 عاماً

أعلنت شركة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي وفاته عن عمر ناهز 83 عاماً.

وكان كافالي الذي أسس علامته التجارية الشهيرة في أوائل السبعينات مريضاً منذ فترة، وله ستة أبناء. وقال سيرجو أتسولاري الرئيس التنفيذي لروبرتو كافالي في منشور على إنستغرام «تعبر شركة روبرتو كافالي عن مواساتها لأسرة كافالي. سيبقى أثره مصدراً دائماً للإلهام». وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن كافالي توفي في منزله في فلورنسا. ومجموعة الأزياء التي يقع مقرها في فلورنسا مملوكة لشركة «أورييل إنفستمنت إس.إيه».