هاري وميغان إلى «نتفليكس» من خلال الطهي والبولو

يعمل الأمير هاري وزوجته ميغان راهناً على إعداد مسلسلين سيعرضان على «نتفليكس» عن موضوعين يهمانهما، هما الطهي والبولو.

وتوصل الزوجان اللذان أحدث انسحابهما من النظام الملكي البريطاني عام 2020 ضجة كبيرة، إلى اتفاق مع منصة البث التدفقي العملاقة في العام نفسه لإنتاج أعمال عدة.

وأوضح بيان صادر عن شركة «آرتشويل بروداكشنز»، أن المسلسل الأول الذي ستشارك فيه ميغان «سيخصص لمتعة الطهي والبستنة والترفيه والصداقة».

وتدور أحداث المسلسل الثاني، بحسب البيان، في عالم البولو، وهي رياضة مارسها هاري لمدة طويلة.

وستُصَوَّر الحلقات خلال بطولة الولايات المتحدة للبولو في ويلينغتون بولاية فلوريدا.

ومنذ تخليهما عن التزاماتهما الملكية، لم يعد هاري وميغان يتلقيان الإعانات التي تمنحها المملكة المتحدة للعائلة، واستقرا في كاليفورنيا، وما عادا يتمتعان بشعبية كبيرة في بريطانيا.