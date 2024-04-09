إيراني يعثر على حقيبة تحتوي على ذهب ودولارات قيمتها 20 مليار ريال داخل القمامة

وجد رجل إيراني خلال بحثه في سلة مهملات حقيبة تحتوي على ذهب ودولارات، لكنه لم يحتفظ بها لنفسه، بل أعادها إلى صاحبتها، كما أفادت صحيفة محلية، الاثنين.

وقال الرجل المقيم في مدينة أليغودرز في غرب إيران لصحيفة "اعتماد": "علّمني والداي أن أعيد ممتلكات الآخرين إلى أصحابها عندما أجدها".

في 22 مارس، عثر الرجل البالغ 52 عاماً، ووضعه المالي متواضع، على ثروة صغيرة أثناء بحثه في القمامة الملقاة في الشوارع.

وقال: "عندما بدأتُ فرز النفايات، أدركتُ أن داخل الكيس ذهباً ودولارات" تُقدّر قيمتها بـ20 مليار ريال إيراني (نحو 38 ألف دولار). وأضاف: "احتفظتُ بالذهب والدولارات لأيام عدة، لكنني لم أتمكن من الاحتفاظ بها لنفسي"، بسبب المبادئ التي نشأ عليها.

وأكد الرجل أنه عثر على صاحبة الحقيبة بفضل بطاقة مصرفية كانت داخلها.

وكان الذهب والدولارات تخص امرأة تبلغ 50 عاماً، وكان حفيدها قد ألقى الحقيبة بعيداً، معتقداً أنها تحتوي على قمامة.