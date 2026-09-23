قمصان للجيش الأميركي بأيدي سجناء!.. عقد بـ16 مليون دولار وأجور تبدأ من 23 سنتاُ

أبرمت وزارة الحرب الأميركية عقدا تجاوزت قيمته 16 مليون دولار لتصنيع قمصان رياضية للجيش الأميركي بأيدي السجناء. بحسب وكالة "نوفوستي".

وقد أُبرم العقد مع شركة "Federal Prison Industries Inc" في جيسوب بولاية جورجيا، التي تعمل تحت العلامة التجارية "يونيكور" (UNICOR) وتتبع نظام المكتب الفيدرالي للسجون الأميركي.

وبحسب بيانات المكتب، يتقاضى سجناء "UNICOR" عن هذا العمل ما بين 23 سنتا و1.15 دولار في الساعة، وهو ما يقل بشكل كبير عن الحد الأدنى للأجور.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ولاية جورجيا رسميا 5.15 دولار في الساعة، لكن عمليا يتمتع جميع السكان المحليين تقريبا بالحق في الحد الأدنى الفيدرالي البالغ 7.25 دولار.

ويشار إلى أن تجاوز هذا الأجر المنخفض ممكن بفضل الوضع الخاص لعمل المدانين في التشريع الأميركي. فالتعديل الـ13 لدستور الولايات المتحدة يحظر العبودية والعمل القسري، لكنه يستثني الحالات التي يُسخر فيها العمل كعقوبة على جريمة.