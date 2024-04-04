فريقا كرة سلة يرفضان إعادة جزء من الثانية فقط من مباراة مثيرة للجدل

قال فريق كرة سلة إيرلندي إنه لن يعيد آخر 0.3 ثانية من مباراة ربع النهائي بعد أن انتهت بطريقة مثيرة للجدل، على الرغم من تعليماته بذلك من قبل الهيئة الإدارية للعبة كرة السلة الأيرلندية.

وفاز فريق ليمريك سبورت ايغل على فريق بانثرز بنتيجة 80-78 في 23 مارس، لكنهما لم يلعبا نصف النهائي بعد بسبب الارتباك حول مدى صحة فوزهم في ربع النهائي.

وبعد انتهاء مباراة الدرجة الثانية، جادل فريق بانثرز بأن الرميتين الحرتين، اللتين فاز بهما بليميريك بالمباراة، غير صحيحتين لأنه تم منحهما بعد انتهاء وقت المباراة. وقال الفريق لمحطة "سي ان ان " إن "أدلة الفيديو" تدعم ادعاءهم بأن الخطأ المسجل جاء بعد 1.6 ثانية من الجرس الأخير.

ولكن بعد أيام من الارتباك، طُلب من الفريقين في النهاية إعادة 0.3 ثانية من المباراة إلا أن فريق بانثرز قال إنه سيرفض القيام بذلك لأن ذلك "يتعارض تمامًا مع روح كرة السلة".

وحاولت الهيئة الإدارية للعبة كرة السلة الأيرلندية، إزالة الارتباك من خلال بيان مشترك إلى جانب لجنة الدوري الوطني (NLC) يوم الثلاثاء مشيرة أنهم يمكنهم الطعن في نتيجة المباراة من خلال لجنة الاستئناف الوطنية، والتي بدورها حكمت بضرورة إعادة المباراة بأكملها بالكامل، لكن لجنة الدوري الوطني لكرة السلة ألغت هذا القرار وأكدت أنه سيتم إعادة لعب آخر 0.3 ثانية فقط في وقت ما من هذا الأسبوع.

وقال بيان صادر عن الهيئة الإدارية: “ستكون كرة السلة الأيرلندية على اتصال مع الأندية لتحديد الموعد”. وأضاف البيان أن بانثرز لن يتمكنوا من استئناف القرار الأخير الصادر عن NLC، والذي استشهد بلوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) في حكمه.

ومع ذلك، قال فريق بانثرز يوم الأربعاء إنه لن يتوقع أبدًا أن يعيد أي من الفريقين مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت. ووفقا لبيان عن الفريق فإنه "إذا طُلب منا النزول إلى الملعب للعب لمدة 0.3 ثانية، فسنرفض القيام بذلك".