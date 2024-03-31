إفطار ومسابقات ثقافية في أجواء التراث

بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، نظّمت بلدية الحمرية إفطاراً جماعياً لموظفيها، بهدف تعزيز التواصل بينهم، وترسيخاً لعطاء ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتخلل الإفطار الجماعي الذي نُظّم في قرية التراث على ضفاف خور منطقة الحمرية، العديد من الفعاليات والمبادرات التي حرص فريق العمل على تنظيمها بهدف إسعاد الموظفين، علاوةً على مسابقات ثقافية شملت توزيع هدايا وجوائز.

من جهته، أكد مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، أهمية يوم زايد للعمل الإنساني وغرسه في نفوس الكوادر الوظيفية، مشيراً إلى أن مثل هذه المناسبات المجتمعية تعد فرصة للتواصل، تعزز من نشر ثقافة التسامح، ما ينعكس بالإيجاب على مناخ العمل، ويزيل الكثير من الحواجز، ويمثل حافزاً لتقديم أفضل ما لديهم خلال عملهم.

وأضاف الشامسي أن بلدية الحمرية دأبت على تنظيم إفطار جماعي للموظفين بمناسبة حلول شهر رمضان، لتجديد التواصل، وغرس المودة والإخاء وتبادل الأحاديث بينهم، إذ تحرص على تنظيم الفعاليات الاجتماعية الداعمة لتعزيز التواصل والألفة بين الموظفين.