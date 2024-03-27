«سي وورلد أبوظبي» تدخل «غينيس للأرقام القياسية»

سجلت «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، المدينة الترفيهية الأولى من نوعها للأحياء البحرية في المنطقة، رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية، كأكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، بعد أقل من عام على افتتاح هذه الوجهة التي تمتد على مساحة إجمالية تزيد على 183 ألف متر مربع، تتوزع على خمسة طوابق داخلية.

وقال المدير العام لدى «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، توماس كافيرلي: إن «هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بتزويد الضيوف بأفضل التجارب التفاعلية التي تمزج بين الترفيه والتعليم والتوعية بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية، ضمن بيئة ترفيهية غامرة تستقطب الضيوف من مختلف الفئات والأعمار».

ويسهم هذا اللقب في غينيس للأرقام القياسية في ترسيخ مكانة «سي وورلد أبوظبي» كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية التي تمنح الضيوف الفرصة للتعرف إلى الحياة البحرية وروعة المحيطات.