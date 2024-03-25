10 آلاف نحلة تمنع مروحية للشرطة من التحليق

احتار طيار دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا شاين ديكسون، بما يجب فعله عندما اكتشف مع شريكه أن سربا من النحل اختار مقدمة مروحيتهما لبناء خلية له، والاستقرار فيها.

وتساءل الطياران فيما يجب فعله، ولا سيما أن عملهما يتطلب الاستجابة السريعة لمجموعة متنوعة من مكالمات الإنقاذ والإخلاء الطبي والبحث.

ولذا قرر ديكسون بعد تفكير، البحث عن رقم خبير نحل محلي، لتأتي بعدها خبيرة إزالة نحل العسل سوزي هولسمان، والتي قامت لاحقا بنقل ما يزيد قليلاً عن 10000 نحلة بالإضافة إلى ملكة المستعمرة إلى مكان آمن.

وقالت هولسمان التي تمتلك وتدير شرك لتربية النحل أنها قامت بحبس الملكة في قفص – وهو أمر أساسي لنقل بقية الخلية – وفي غضون دقيقتين بدأ سرب النحل باللحاق بها، وبعد حوالي 20 دقيقة أخرى، أصبح الباقي في صندوق مناسب لنقل النحل.

وشرحت وفقا لموقع "بين لايف" الذي نقل عن صحيفة "لوس أنجلس تايمز" أن " النحل كان يبحث عن منزل جديد"، موضحة أنه من المحتمل أن السرب وجد نقطة حماية مؤقتة بعد أن اشتدت الرياح بعد ظهر ذلك اليوم، حيث "تصادف أن تكون المروحية هي الموقع المؤقت."

وبعد إزالة النحل، قامت الخبيرة بنقلها إلى خلية فارغة في أتاسكاديرو، على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب، وإن حذرت الطيارين بضرورة تنظيف واجهة المروحية بشكل جيد لإزالة أية آثار متبقية من الملكة، لضمان عدم عودة النحل مرة أخرى ومواجهة ذات المشكلة.