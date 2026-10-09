إشهار «الجمعية الوطنية للنحالين» لدعم إنتاج العسل الإماراتي

شهد معرض أبوظبي للأغذية حفل إطلاق وإشهار «الجمعية الوطنية للنحالين»، لدعم قطاع تربية النحل وإنتاج العسل في الإمارات، وتوحيد جهود العاملين فيه تحت مظلة مؤسسية متخصصة.

ويأتي إطلاق الجمعية عقب صدور قرار من وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، في يونيو الماضي، نص على إشهارها وتسجيلها مؤسسة نفع عام، على أن يكون مقرها الرئيس في أبوظبي، مع السماح لها بممارسة أنشطتها في مختلف إمارات الدولة، وفقاً للتشريعات النافذة.

وحدد القرار ستة أهداف للجمعية، يأتي في مقدمتها بناء وتطوير قدرات الكوادر العاملة في تربية النحل، من خلال تنفيذ برامج تدريبية نوعية وورش عمل تطبيقية عبر منصة تدريبية متكاملة، بما يسهم في تمكينهم من الاستفادة من الأساليب الحديثة في تربية النحل وإدارة المناحل وتحسين جودة الإنتاج، ويركز الهدف الثاني على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية المتخصصة في قطاع تربية النحل، من خلال إبرام اتفاقيات التعاون، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتخصصة، بما يدعم تطوير الكفاءات وتشجيع الابتكار وتبادل الخبرات. والهدف الثالث، تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في قطاع تربية النحل، والارتقاء بفرص التسويق والتصدير، عبر إطلاق مبادرات تطبيقية نوعية وتنفيذ حملات توعوية متخصصة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي، ويدعم حضور المنتجات المحلية في الأسواق. والهدف الرابع، تطوير المعرفة العلمية والبحثية في مجال تربية النحل، من خلال دعم الدراسات والبحوث المتخصصة، وإصدار مخرجات علمية تسهم في الابتكار والاستدامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقاً للتشريعات والضوابط المنظمة للأبحاث العلمية في الدولة. وركز الهدف الخامس على تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي في قطاع تربية النحل، من خلال إطلاق مبادرات نوعية بالشراكة مع الجهات المعنية، مدعومة بمنظومة متابعة وتقييم مستمرة، بما يعزز جودة المخرجات ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويرسخ أهمية الارتقاء بجودة العسل الإماراتي وتعزيز قدرته على المنافسة. والهدف السادس، تنفيذ حملات إعلامية وبرامج متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعريف بأهمية تربية النحل ودورها في الاستدامة البيئية والأمن الغذائي، وإبراز العلاقة بين النحل والقطاع الزراعي، باعتباره أحد العناصر المهمة في تلقيح النباتات والمحافظة على التنوع الحيوي.

ومن شأن وجود جمعية وطنية متخصصة أن يوفر إطاراً مؤسسياً لتبادل الخبرات بين النحالين، وتعزيز التواصل والتعاون مع الجهات المعنية، وتنسيق المبادرات المهنية والعلمية والتوعوية، بما يساعد على تطوير القطاع بصورة منظمة، ويمنح العاملين فيه فرصاً أوسع للاستفادة من البرامج التدريبية والشراكات المتخصصة.

كما يمثل الاهتمام بتسويق العسل الإماراتي وتصديره أحد المحاور المهمة في توجهات الجمعية، من خلال العمل على تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي ورفع مستوى الجودة، بما يدعم فرص وصول المنتجات الوطنية إلى شرائح أوسع من المستهلكين، ويعزز مكانتها في الأسواق المحلية والخارجية.