الذكاء الاصطناعي يتعرف إلى المشاعر في 1.5 ثانية

من المعروف أن هناك أشخاصاً يمتلكون من الذكاء والفراسة ما يتيح لهم معرفة ما لم يقله الشخص الذي يتحدث إليهم، من خلال نبرة صوته أو لغة جسده.

في المقابل، فإن القدرة على معرفة ما وراء الكلمات ليست متاحة للجميع، لكن البحث الذي أجراه الخبراء في معهد ماكس بلانك الألماني يرى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في فهم أفضل للمشاعر التي لا يعبّر عنها أصحابها.

وقال الباحث في معهد ماكس بلانك للتطور البشري، هانس دايمرلينج، إنه يمكن تدريب تقنيات التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي لكي تتعرف إلى المشاعر من خلال تحليل مسامع صوتية مدتها لا تزيد على 1.5 ثانية، مضيفاً أن هذه التقنيات حققت مستوى من الدقة في التعرف إلى المشاعر، يماثل دقة البشر عندما يتعلق الأمر برصد مشاعر المرح أو الغضب أو الحزن أو الخوف أو المشاعر المحايدة أثناء الحديث.