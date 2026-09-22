عندما يرحل العضيد الأصغر

للعضيد الأصغر مكانة خاصة في القلب، فهو من نراه يكبر أمام أعيننا، وتكبر معه مشاعر المحبة والحنان، وتبقى له في النفس مساحة لا تشبهها مساحة أخرى، ذلك القريب الذي تحيطه المودة، ونفرح لفرحه، ونعتز بما يحققه، ونتمنى له دائماً أجمل الأقدار.

وللعضيد الأصغر تحديداً محبة لها طابعها الخاص، محبة يرافقها الحنان، وقرب تزداد قيمته مع الأيام، فهو أول من يحيي حس المسؤولية فينا، وهي نعمة تستحق أن نحمد الله عليها، وأن نحفظ ودها، وأن نعطيها حقها.

ومع مرور الأعوام، يبقى للعضيد الأصغر ذلك المقام الجميل في النفس، مهما كبر وتقدمت به السنون، فهو من عبق البيت، ومن دفء الوالدين، ومن الذكريات التي رافقت العمر، ومحبته من تلك المشاعر التي لا تحتاج إلى كثير من الكلمات، لأنها تنمو معنا بهدوء، وتبقى حاضرة في القلب، تحمل معها المودة والرحمة.

نتقدم بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة أخيه، المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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