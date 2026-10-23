إعلان الحداد العام في الأردن وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام حداداً على ضحايا كنيسة الكرك

أصدر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسَّان بلاغاً اليوم الجمعة، يقضي بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء المملكة لمدَّة ثلاثة أيَّام، اعتباراً من اليوم الموافق 23 أكتوبر 2026، تُنكَّس خلالها الأعلام فوق مباني الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة؛ حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء الاعتداء الإرهابي الغاشم والجبان على كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، وتعبيراً عن حزن الأردنيين جميعاً وتضامنهم في هذا المصاب الأليم.

وأعربت الحكومة الأردنية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا وذويهم.