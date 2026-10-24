دراسة عن الذكاء العاطفي: النساء يتمتعن به.. والرجال يتوهمون امتلاكه أكثر!

تبدو فكرة أن النساء يتمتعن بذكاء عاطفي أعلى من الرجال بديهية للغاية، ولا تحتاج حقاً إلى دراسة علمية لإدراك هذه الحقيقة، ومع ذلك، أجرى فريق من الباحثين دراسة حول الموضوع، ونشروا نتائجها في دورية «إيموشن»، ولم تكن النتائج مفاجئة في معظمها، باستثناء أن الفجوة في الذكاء العاطفي بين الجنسين تبين أنها أصغر مما قد يتصوره المرء.

ومن خلال تحليل بيانات شملت 609278 شخصاً في 76 دولة، وجد باحثون من جامعة ليمريك وجامعة زيورخ أنه على الرغم من تفوق النساء إجمالاً، إلا أن الفارق يظل صغيراً نسبياً. ويكمن الاختلاف الجوهري في طبيعة المشاعر التي يتعامل معها كل طرف؛ إذ تتفوق النساء بشكل ملحوظ على الرجال في قراءة مشاعر الآخرين وفهمها وتنظيمها. أما فيما يتعلق بالتعامل مع المشاعر الشخصية، فقد سجل الرجال درجات أعلى قليلاً من النساء.

ولعل أكثر تفاصيل الدراسة طرافةً هو ما لخصه أحد الباحثين الرئيسيين، يوخن مينغيس، بقوله: «النساء يتمتعن بالذكاء العاطفي، أما الرجال فيظنون أنهم يتمتعون به». وتوصل الفريق إلى هذه النتيجة من خلال نوعين من الاختبارات: في الاختبارات القائمة على الأداء الفعلي، تفوقت النساء بوضوح؛ بينما في الاختبارات التي تعتمد على التقييم الذاتي، بالغ الرجال كثيراً في تقدير قدراتهم، في حين قللت النساء من تقدير قدراتهن الخاصة.

ويشير الباحثون إلى أن هذه الفجوة ليست متأصلة في بيولوجيتنا؛ فهي تتقلص لدى الأجيال الأصغر سناً، مما يوحي بأنها مهارة تُكتسب من خلال الممارسات الاجتماعية. فبما أن الفتيات يُنشأن على الاهتمام بمشاعر الآخرين، فإنهن يصبحن - عندما يكبرن - نساءً مثقلات بأعباء «العمل العاطفي» غير المدفوع الأجر، سواء في أماكن العمل أو داخل المنزل. وفي المقابل، يحظى الرجال بقدر كبير من الثقة غير المستحقة، بينما يظلون غافلين - وربما غير مبالين تماماً - عن أوجه القصور العاطفي لديهم.