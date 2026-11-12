ومضة من كتاب: كيف تكتشف اللغة السرية للتواصل؟

هل تساءلت يوماً لماذا يستطيع بعض الأشخاص كسب ثقة الآخرين بسهولة، بينما يفشل آخرون في إيصال أفكارهم رغم كثرة حديثهم؟ يأخذنا الكاتب تشارلز دوهيج في رحلة لفهم أسرار التواصل الإنساني، ويكشف أن التواصل الناجح لا يعتمد على البلاغة أو كثرة الكلام، بل على قدرتنا على الاستماع، وفهم المشاعر، واختيار الطريقة المناسبة للحوار.

في الومضة الأولى: الاستماع سر التواصل، ليس المتحدث الأفضل هو من يتكلم أكثر، بل من يجعل الآخرين يشعرون بأن أصواتهم مسموعة وأفكارهم مفهومة. أما الومضة الثانية: لكل حوار لغته، فيحدد الكتاب ثلاثة أنواع رئيسة من المحادثات وهي المحادثات العملية - ماذا نريد أن نحقق؟ المحادثات العاطفية - كيف نشعر؟ المحادثات الاجتماعية - من نحن؟ وما القيم التي تجمعنا؟ أما الومضة الثالثة: افهم قبل أن تنصح، عندما يخبرك صديق بمشكلة، لا تتسرع في تقديم النصائح، فقد يكون كل ما يحتاج إليه هو شخص يستمع إليه باهتمام. وفي الومضة الرابعة: الأسئلة العميقة تصنع الفرق، بدلاً من الاكتفاء بسؤال: «هل كان يومك جيداً؟»، جرب أن تسأل: ما أكثر موقف أثر فيك اليوم؟ ولماذا؟ الأسئلة المفتوحة تساعدنا على اكتشاف أفكار الآخرين وتجاربهم بصورة أعمق.

الاختلاف لا يمنع التفاهم، ليس ضرورياً أن نتفق في جميع الآراء حتى نحترم بعضنا، فالتواصل الحقيقي يبدأ عندما نحاول فهم وجهات النظر المختلفة دون إصدار أحكام متسرعة. فالمشاعر تحتاج إلى تعاطف وأحياناً تكون عبارة «أفهم شعورك» أكثر تأثيراً من 10 نصائح لا يحتاج إليها الطرف الآخر لأن التواصل مهارة مكتسبة.

لا يُولد الإنسان بالضرورة متحدثاً بارعاً فالاستماع الجيد، وطرح الأسئلة المناسبة، وفهم لغة الجسد، والتعبير الصادق مهارات يمكن تطويرها بالتدريب والممارسة. تخيل أن صديقك يقول لك: أنا محبط لعدم حصولي على تقييم جيد في العمل وبالتالي ترقية، فيأتي الرد المتسرع: كان عليك أن تجتهد أكثر. في الوقت الذي يجب أن يكون الرد المتفهم: أفهم أنك حزين، هل تريد أن تخبرني بما حدث؟

الفرق بين الردين ليس في الكلمات وحدها، بل في إدراك المشاعر التي تقف خلفها.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه



مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.