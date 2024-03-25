وداعاً أحد أهم عازفي البيانو.. «لا سكالا» تنعى بولّيني

توفي أول من أمس، عن 82 عاماً، عازف البيانو الإيطالي ماوريتسيو بولّيني الذي اشتهر بأدائه مقطوعات شوبان وبيتهوفن، حسبما أعلنت دار «لا سكالا» في ميلانو.

وكان الفنان قد ألغى عدداً من حفلاته في السنوات الأخيرة، بسبب سوء وضعه الصحي.

ووصفت دار «لا سكالا» العريقة للأوبرا، ماوريتسيو بولّيني، بأنه «أحد أهم عازفي البيانو في هذا العصر، ومرجع أساسي منذ أكثر من 50 عاماً في الحياة الفنية» لمسرح ميلانو الشهير.

وعزف بولّيني 168 مرة في «لا سكالا» بين عام 1958 وآخر حفل له في فبراير 2023، إضافة إلى مشاركته في عدد كبير من ورش العمل للطلاب، وفي المؤتمرات.

ورأت «لا سكالا» أن بولّيني «كان عازفاً قادراً على إحداث ثورة في النظرة إلى ملحّنين كشوبان ودوبوسي وبيتهوفن نفسه، وعلى دفع الناس للاستماع إلى الأعمال الطليعية، وفي مقدمها شونبرغ، والموسيقى المعاصرة».

ودخل ماوريتسيو بولّيني المولود بميلانو في الخامس من يناير عام 1942 لعائلة من الفنانين، عالم الموسيقى الكلاسيكية من الباب العريض في مارس 1960، إذ حصل - وهو في الـ18 - على الجائزة الأولى في مسابقة شوبان في وارسو، وكان يومها أصغر مشارك. وقال عنه رئيس لجنة التحكيم، آرثر روبنشتاين، يومها: «إنه يعزف من الآن أفضل من أي واحد منا».