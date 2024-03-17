في آخر يوم تصوير بمسلسل «المعلم».. حريق باستوديو الأهرام

شب فجر أمس، حريق في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي في الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وتمكنت 30 سيارة إطفاء من السيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده إلى العمارات السكنية المجاورة.

وتم إخلاء أربع عمارات من السكان، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق، وانتداب لجنة لتقدير قيمة الخسائر.

والتهم الحريق كل ديكورات موقع تصوير مسلسل «المعلم»، بطولة النجم المصري مصطفى شعبان، وذلك خلال آخر أيام التصوير.

كما انتقل نقيب الممثلين المصريين الدكتور أشرف زكي إلى مكان الحريق، وأكد في تصريحات أن جميع نجوم المسلسل بخير، ولم يُصب أي منهم بأذى.