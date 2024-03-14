3 سنوات سجن لـ "فاشنيستا" شهيرة تسببت بوفاة كويتيين

أيدت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت قرار حبس "الفاشنيستا" الشهيرة فاطمة المؤمن، المتسببة بحادث مروري مروع أسفر عن وفاة كويتيين، وأثار ضجة كبيرة.

ووفق صحيفة "المجلس"، أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة بحبس المؤمن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وسحب رخصة القيادة سنة وغرامة 15 دينار في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق السرعة المسموحة والتسبب في الحادث المروري الذي تسبب بوفاة شخصين وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

يذكر أن الحادث الذي شغل الشارع الكويتي كان وقع فجر يوم 24 أغسطس 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين.

وفاطمة المؤمن خبيرة تجميل ومدونة أزياء كويتية تبلغ 30 عاما، وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2014.