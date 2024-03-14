5 خطوات لتجنب زيادة الوزن في رمضان

على الرغم من ساعات الصيام الطويلة، وتناول وجبتين فقط خلال اليوم، إلا أن البعض يكسبون بضعة كيلوغرامات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب العادات الغذائية الخاطئة، والتي ليست جزءاً من روتينهم اليومي المعتاد.

وأكد الأخصائي في التغذية وعلوم الأطعمة، الدكتور وائل موسى، على أهمية الانتباه إلى كمية الأكل التي يتناولها المرء، وكذلك النوعية والتوقيت، كونها مجتمعة تؤثر على زيادة الوزن أو خسارته.

للإطلاع على الـ5 خطوات لجنب زيادة الوزن، وتضمن صياماً صحياً في رمضان، يرجى الضغط على هذا الرابط.