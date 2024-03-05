طريقة جديدة لعصر التفاح تزيد من فوائده الغذائية للجسم

اكتشف فريق من العلماء طريقة جديدة لعصر ثمار التفاح قد تعزز فوائدها الصحية مع الاحتفاظ بنسب أعلى من محتواها من البوليفينول.



تُعرف البوليفينولات بأنها مركبات نباتية طبيعية موجودة في الفاكهة والكاكاو، وهي تعمل كمضادات أكسدة قد تفيد القلب والدماغ وتحمي من الأمراض.



كشفت الأبحاث السابقة أن مجموعة واحدة من البوليفينولات، التي تسمى flavan-3-ols، قد تساعد في تحسين ضغط الدم وتركيز الكوليسترول والسكر في الدم.



وقد تمكن العلماء من تكثيف محتوى هذه المركبات باستخدام "مكبس الترشيح اللولبي" الذي يستخلص الأكسجين، مما يساهم في تقليل فقدان العناصر الغذائية.



قال الباحث ستيفان دوسلينج لمجلة الأبحاث الدولية: "يحدث فقدان العناصر الغذائية عادةً بسبب وجود الأكسجين، مما يؤدي إلى التحلل السريع لبعضها في عصير التفاح، مثل الفلافان 3 أو فيتامين سي".



وأضاف: "نأمل أن نستخدم طريقة العصر الجديدة على نطاق أوسع في المستقبل لمساعدة الناس في الحصول على المزيد من هذه المركبات الطبيعية المفيدة بمجرد شرب كوب واحد من العصير".