تصفح «يوتيوب» يتضاعف لدى الكوريين الجنوبيين

أظهرت بيانات، أمس، أن الكوريين الجنوبيين أمضوا أكثر من 40 ساعة للمرة الأولى في تصفح موقع «يوتيوب» لمقاطع الفيديو خلال يناير الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن استطلاعاً أجرته شركة وايزاب - ريتال - جودز أظهر أن مستخدمي أنظمة «أندرويد» و«أي أو إس» أمضوا 111.9 مليار دقيقة في تصفح «يوتيوب» خلال يناير الماضي.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بواقع الضعف مقارنة بالدقائق التي سجلت في يناير 2019 (51.9 مليار دقيقة).

وهذه أول مرة يتجاوز فيها المتوسط الشهري لساعات تصفح «يوتيوب» في كوريا 40 ساعة.