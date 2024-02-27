منحوتة آسرة تزين دبي.. بتوقيع 5 فنانين إماراتيين

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتعاون مع «آرت دبي» عن العمل التركيبي الفني «اتحاد الفنانين» الذي نفذ ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» الهادفة لتحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، يعكس هوية دبي الإبداعية ويعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار.

ويستكشف «اتحاد الفنانين» الواقع في منطقة الحضيبة مقابل متحف الاتحاد العلاقة بين التوازن والمتانة، وهي عناصر تتكرر في إبداعات الفنانين الخمسة الذين ابتكروا منحوتة فنية آسرة بصرياً، تجسد جوهر الاتحاد وتعبر عن المفهوم العميق للوحدة بين إمارات الدولة، وهو ما يتجلى في الركائز السبع التي يقوم عليها العمل.

ويحمل العمل بصمات خمسة فنانين إماراتيين، هم: محمد أحمد إبراهيم، وشيخة المزروع، وأسماء بالحمر، وخالد البنا، وعفراء الظاهري.

وقالت مدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري، إن «استراتيجية الفن في الأماكن العامة تبرز أصالة الإمارة ورؤاها الطموحة، وتعبر عن ثقافتها وبيئتها الإبداعية».

وأضافت: «يجسد التعاون الإبداعي بين الفنانين الخمسة روح المجتمع المحلي، وإبراز ما يمتاز به من قيم أصيلة وتراث عريق، إذ نجح الفنانون في التعبير عن جوهر الاتحاد بلغة فنية معاصرة».